🔸 Ставки до 10%: между банками развернулась настоящая депозитная ставочная гонка, и это ралли еще далеко от финиша. Объясняем, на чем в банках сейчас можно заработать больше, чем на депозитах, в «Разборе Банки.ру».



🔸 Россияне в 2021 году брали ипотеку в среднем на 20 лет. Конечно, ждать столько никто не собирается. Закрывать кредит заемщики стараются как можно быстрее. Стремление поскорей разделаться с ипотечным долгом понятно. Чем быстрее погашаешь кредит, тем меньше переплачиваешь. Что выгоднее: сокращать срок кредита или ежемесячный платеж? Ответ, который может вас удивить, найдете в статье «Как правильно досрочно погашать ипотеку».

🔸 Нужна страховка, а денег на нее не хватает? Можно воспользоваться услугой «полис в рассрочку». А вот стоит ли разбивать платеж на части или выгоднее заплатить один раз, разберемся в рубрике FinTok.



🔸 Санкт-Петербургская биржа запустила расчет первого собственного индекса — SPB100. В фокусе индекса находится портфель среднего розничного инвестора на СПБ Бирже. По индексам инвесторы во всем мире оценивают общую рыночную картину, а не рассматривают каждую ценную бумагу в отдельности. Извлечь выгоду из интереса участников рынка возможно. О том, доступна ли эта опция российским инвесторам с появлением фондового индекса на популярные акции, читайте здесь.

🔸 У российских банкиров опять на слуху слово «геймификация» — так профессионалы называют игровую «обертку», в которую заворачивают банальные рекламу и маркетинг. Разбираемся в том, полезно это или нет, в материале «Геймификация: потрать тысячу и получи значок. Виртуальный».

🔸 Что такое полис накопительного страхования жизни (НСЖ) и чем он отличается от инвестиционного (ИСЖ)? Если вы знаете ответ, то, скорее всего, продаете их. Поэтому так легко удается банкам выдавать ИСЖ за более выгодную альтернативу депозитам. Изменения в стандарты добровольного страхования жизни от Банка России готовы для регистрации в Минюсте. Спустя 90 дней после этого страховки жизни начнут меняться. В чью пользу они будут, выясняем в публикации.



🔸 Чаще всего аббревиатура МСС встречается при упоминании кэшбэка за покупки. Расскажем, что означают эти три буквы и как с их помощью пользоваться банковскими карточками с максимальной выгодой, в рубрике FinTok.

🔸 Героиня третьего эпизода подкаста об инвестиционных провалах Надежда потеряла деньги, решив заработать на росте доллара к рублю. В чем она ошиблась, объяснил инвестиционный советник Игорь Файнман в новом выпуске подкаста «Это к деньгам».



🔸 Новички в инвестировании могут получить гарантированную прибыль с помощью ИИС к апрелю следующего года. Для этого нужно открыть ИИС, выбрать первый тип льгот (только по нему определен фиксированный процент налоговой льготы) и завести на счет денежные средства. Сделать это нужно до конца декабря, тогда в апреле уже можно получить налоговый вычет. Подробнее читайте в статье «Как новичку заработать на инвестициях гарантированные 13% к апрелю?».