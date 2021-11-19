Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Ранее Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что предусмотренный в проекте бюджета на 2022 год уровень индексации прожиточного минимума и МРОТ недостаточен. В связи с этим он предложил увеличить их в 2022 году на 8,6%: прожиточный минимум — до 12 654 рублей, МРОТ — до 13 890 рублей, напоминают в Думе.

Председатель ГД Вячеслав Володин направил поправки в профильные комитеты — в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов и в комитет по бюджету и налогам. Последний единогласно их поддержал.

«Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается. Именно поэтому комитет по бюджету и налогам сегодня поддержал предложение президента», — прокомментировал председатель комитета Андрей Макаров.

Напомним, в текущем году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля (для трудоспособного населения — 12 702 рубля), МРОТ — 12 792 рубля.



Ранее предполагалось увеличение прожиточного минимума в целом по стране в 2022 году до 11 950 рублей (для трудоспособного населения — до 13 026 рублей), а МРОТ — до 13 617 рублей.