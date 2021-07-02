Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 11 950 рублей, а для трудоспособного населения — 13 026 рублей, указано в постановлении правительства от 30 июня 2021 года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год». Документ опубликован в четверг, 1 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Напомним, теперь минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются в соотношении с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом (медианная зарплата — это размер зарплаты, больше и меньше которой получают по половине работающих граждан). Прожиточный минимум равен 44,2% от рассчитываемого Росстатом медианного среднедушевого дохода (больше и меньше которого имеют по половине населения страны).

Названы медианные доход и зарплата россиян в 2020-м, МРОТ и прожиточный минимум на 2022-й Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. Как сообщается на сайте Минтруда, по предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.

Минтруд в июне представил предварительную оценку, согласно которой МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Ведомство приводило данные Росстата: медианный доход в 2020-м составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. Медианная зарплата в 2020-м была равна 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.



Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум (принципы его расчета разъясняются в сегодняшнем материале «Российской газеты» на эту тему). МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.

Ася ШАЛИМОВА