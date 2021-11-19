КС Банк из Саранска, лишившийся лицензии 6 августа этого года, признан банкротом, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов и Банка России.
Решение о признании банка несостоятельным (банкротом) Арбитражный суд Мордовии
Согласно опубликованному сегодня на сайте ЦБ сводному
Отзывая лицензию у КС Банка, регулятор пояснял, что деятельность кредитной организации «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».
В октябре этого года стало известно о задержании Владимира Грибанова, возглавлявшего банк, по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.