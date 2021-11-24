Депутаты Госдумы на заседании в среду, 24 ноября, приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Индексация составит более 8%. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — сказано в пояснительной записке.

МРОТ также не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже МРОТ на текущий год.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что предусмотренный в проекте бюджета на 2022 год уровень индексации прожиточного минимума и МРОТ недостаточен. В связи с этим он предложил увеличить их в 2022 году на 8,6%: прожиточный минимум — до 12 654 рублей, МРОТ — до 13 890 рублей. Позже президент внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ.

Напомним, в текущем году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля (для трудоспособного населения — 12 702 рубля), МРОТ — 12 792 рубля.



Ранее предполагалось увеличение прожиточного минимума в целом по стране в 2022 году до 11 950 рублей (для трудоспособного населения — до 13 026 рублей), а МРОТ — до 13 617 рублей.

