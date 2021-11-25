Доля продаж товаров повседневного спроса со скидками в III квартале 2021 года снизилась сразу на 5,4 процентного пункта (до 48,1% в деньгах) в сравнении с тем же периодом прошлого года, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные NielsenIQ, уточняя, что это самое резкое снижение за последние пять лет наблюдений компании (55% в допандемийном 2019 году).

По мнению директора по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марины Волковой, тренд прослеживается в большинстве крупных категорий товаров повседневного спроса, что говорит о масштабных процессах на рынке, а не о точечных изменениях в определенных сегментах.

В непродовольственных категориях доля промопродаж традиционно выше. В них снижение в III квартале составило 2 п. п., до 55,4%. Значительный вклад в динамику вносят категории стиральных порошков, шампуней, подгузников и дезодорантов.

В целом наибольшая доля продаж со скидками (в денежном выражении) наблюдается в таких категориях, как кондиционеры для белья (89%), стиральные порошки (75%), средства для мытья посуды (73%), творожные десерты (71%), йогурты ложковые (66%), йогурты питьевые (66%), напитки из сока и молока (64%), средства личной гигиены (64%), еда для кошек (64%).

В компании отмечают несколько причин такого резкого снижения доли продаж товаров повседневного спроса со скидками. Во-первых, сказывается сезонность. Во-вторых, ретейлеры переходят к стратегии постоянно низких цен. В-третьих, покупатели переключаются на поиск скидок в онлайн-магазинах. Кроме того, повлияла инфляция. Производители пытаются увеличить прибыльность в условиях роста себестоимости продукции (в основном из-за увеличения стоимости упаковки и сырья), а ретейлеры — сокращают инвестиции в скидки ради сохранения маржинальности в условиях снижения трафика, пояснили в NielsenIQ.

«Скидки — один из самых результативных инструментов увеличения продаж, однако традиционное представление о нем трансформируется в перспективе нескольких лет за счет развития сегмента собственных торговых марок ретейлеров, усиления роли дискаунтеров и конкуренции крупных игроков, которые активно запускают сервисы подписок, кэшбэков, персонализированные скидки на основе программ лояльности, кобрендинговые банковские продукты и другие механики работы с промо», — заключила Волкова.