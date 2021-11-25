Госдума приняла во втором чтении проект законодательной поправки об индексации с 1 февраля 2022 года материнского капитала по фактической инфляции. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте нижней палаты российского парламента.

Президент России Владимир Путин на встрече в октябре с депутатами Государственной думы восьмого созыва предложил со следующего года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.

Он отметил, что «инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», и констатировал, что «более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения».

Путин напомнил, что «социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции», и указал на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей, а также обратил внимание на то, что «сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции».

Позже в октябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на индексацию материнского капитала и пособий по фактической инфляции в 2022 году потребуется порядка 30 млрд рублей, из которых половина — на маткапитал.

