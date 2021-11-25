Банк России не видит системных рисков в ситуации с облигациями «Роснано». Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

«Мы каких-то причин для того, чтобы ожидать системных рисков в этой ситуации, не видим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минфин заявил, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе выхода из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. В Минфине также отметили, что «Роснано» продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

Вечером 19 ноября после приостановки торгов ее бумагами компания сообщила о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности «Роснано» и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и «существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев».



Компания также заявила, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.