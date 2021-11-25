Банк России не видит системных рисков в ситуации с облигациями «Роснано». Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

«Мы каких-то причин для того, чтобы ожидать системных рисков в этой ситуации, не видим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минфин заявил, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе выхода из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. В Минфине также отметили, что «Роснано» продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

Вечером 19 ноября после приостановки торгов ее бумагами компания сообщила о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности «Роснано» и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и «существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев».

Компания также заявила, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.

Минфин исключил невыплату обеспеченных госгарантиями долгов «Роснано»

Правительством прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», при этом ни один из вариантов не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Минфина РФ.