Ретейлерам «Магнит» и «Пятерочка» предписано снизить цены на продукты в Курской области, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы. «АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре», — поясняется в релизе ФАС.

Курское управление ФАС зафиксировало в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» установление различных розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных муниципалитетов Курской области, отмечается в релизе. Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

Курское УФАС России направило в ООО «Агроторг» и АО «Тандер» предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений — десять дней с момента получения. «УФАС держит ситуацию на особом контроле», — подчеркивается в релизе.

Ранее ФАС выдала «Магниту» и «Пятерочке» аналогичные предписания в Московской области, а «Пятерочке» — еще и в Калмыкии. Впоследствии сообщалось о выполнении торговыми сетями этих требований.

