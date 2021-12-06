В вопросе возврата банками средств при их краже со счетов россиян важно определить, кто является виновником — финансовая организация или клиент. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, комментируя идею регулятора об установлении обязательной суммы возврата в таких ситуациях.

Как сообщило ранее в понедельник информагентство РБК, Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке.

В ЦБ предложили возвращать россиянам обязательную сумму при краже со счетов Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

По словам Тосуняна, «в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или клиент. Именно этот фактор является определяющим. Людей надо защитить, и в большей степени тех, кто стал жертвой по независящим от него причинам».

С точки зрения справедливости банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. При этом если банк виновен, то должен нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы, считает финансист.

«Однако если речь идет о безответственности самого человека, тут банк не должен помогать», — убежден Тосунян.

Также он полагает, что «инициатива ЦБ может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам, в частности — повышением процентов по кредитам и тарифам».



В качестве одного из вариантов поддержки банковских клиентов, попавших в подобную ситуацию, президент АРБ предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери. «Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери — противоречит здравому смыслу», — заключил президент АРБ.