Эксперты рассказали о шести самых распространенных мошеннических схемах в новогодние праздники

В канун Нового года, когда люди загружены задачами по работе и хлопотами с выбором подарков, у злоумышленников начинается сезон охоты за невнимательными пользователями, предупреждают специалисты компании ESET. Они выделили шесть самых распространенных мошеннических схем.

Так, в поездках мошенники могут притвориться представителем известного оператора и попросить внести предоплату за тур. В ответ туристу присылают ваучер, похожий на настоящий, но на самом деле являющийся подделкой. Также бывают случаи, когда лжеоператоры под видом путевки продают только «услуги по подбору тура», о чем заказчик узнает, когда уже становится слишком поздно. Когда появляются новости о дополнительных выплатах россиянам перед Новым годом, в Интернете возникают сайты, которые предлагают помощь в оформлении таких денежных операций. Хакеры подделывают веб-страницы под вывесками юридических фирм или имитируют сайты популярных банков, где просят ввести реквизиты карты для получения средств.

Лента новостей ВТБ: четверть россиян не пользуются инструментами защиты от мошенников Более 80% россиян во втором полугодии сталкивались с мошенниками, пытавшимися украсть средства с банковских счетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди клиентов ВТБ. Три четверти респондентов используют различные инструменты для защиты своих денег от хищения, а остальные уверены в том, что смогут самостоятельно распознать злоумышленников. 09.12.2021 10:45

Поддельные сайты доставки — это не новая схема мошенников. Сайты-ловушки практически идентичны оригинальным как по внешнему виду, так и функционально: можно увидеть подборки ресторанов, разнообразие позиций в меню, нажать на выбор блюда и перейти к онлайн-оплате. Именно на последнем этапе происходит перехват данных банковских карт с дальнейшим списанием средств. Также с середины декабря и до конца январских праздников пользователи максимально активно покупают товары и услуги в Интернете, но активными становятся не только покупатели, но и мошенники. Ради наживы они создают клоны сайтов популярных брендов и делают фишинговые рассылки. Распознать их можно лишь по мелким деталям.

Горнолыжные курорты особенно привлекательны для мошенников, так как на официальные сайты склонов пользователи заходят один-два раза в сезон и не успевают запомнить их вид. Злоумышленники также пользуются желанием россиян сэкономить и продают поддельные онлайн-билеты на горнолыжные трассы. Пользователь может не заподозрить обмана вплоть до приезда на курорт.

Мошенники знают, что в канун праздников компании раздают бонусы и подарки своим клиентам, и пользуются этим. В письме с поздравлением по ссылке может оказаться фишинговый сайт, где граждан просят ввести номер карты или свои персональные данные. Также ссылка из сообщения может содержать вирусное ПО, например, шифровальщик или вирус-шпион, который будет незаметно собирать информацию о паролях к почте, аккаунтам в соцсетях и приложениях, в том числе банковских.