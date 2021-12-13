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​Индексы РФ завершили основные торги в глубоком минусе

13.12.2021 18:55
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 3,77% и составил 3 618,31 пункта. Индекс РТС уменьшился на 3,98%, до отметки 1 548,09 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,99%, «Норильского никеля» — на 4,1%, СберБанка — на 5,06%, «Газпрома» — на 4,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,27%, «Полюса» — на 2,12%.

Российский рынок вновь оказался под давлением, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. И если утром инвесторы проигнорировали хороший внешний фон, то ближе к вечеру ситуация на внешних площадках ухудшилась, что способствовало усилению продаж в российских бумагах», — комментирует эксперт.

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По оценкам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, консервативные настроения инвесторов могут продолжить «придавливать» российский рынок акций и в течение завтрашнего дня в направлении зоны 3 500—3 600 пунктов. «Однако рынок уже выглядит сильно просевшим — в случае отсутствия новой порции санкционного негатива мы склонны ждать оживления покупок с возможным восстановлением индекса Мосбиржи к 3 700 пунктам», — допускает эксперт.

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