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​Индексы РФ неожиданно завершили основные торги в маленьком, но плюсе

14.12.2021 18:55
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,03% и составил 3 619,39 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,05%, до отметки 1 548,81 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,55%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,67%, СберБанка — на 0,76%, «Газпрома» — на 3,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,04%.

Во вторник российский фондовый рынок смог скорректировать падение предыдущего дня, несмотря на умеренно негативный внешний фон, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«Так, давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру потерял 1,2%, отступив в район 73,5 доллара за баррель. Также фактором, способствовавшим продажам, выступила динамика западных площадок. В Европе большинство основных индексов снижалось в пределах 0,6%, а в США после первого получаса торгов Dow Jones подтягивался на 0,3%, а индекс широкого рынка S&P 500 терял аналогичную величину», — комментирует эксперт.

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Лидерами торгов выступили акции «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «ИнтерРАО» и «АЛРОСы», прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались ЛСР и «ПИК», упавшие на 6,4% и 4,4% соответственно. Аналитик замечает, что в рамках утренней сессии большинство российских ликвидных бумаг продемонстрировали сильное снижение с последующим восстановлением. Во многих бумагах наблюдался низкий спрос при достаточно высоком предложении, вызванном закрытием длинных позиций по «стопам». При этом в основную сессию многие бумаги смогли не только отыграть утренние потери, но и продемонстрировать рост.

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