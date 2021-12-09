Путин: необходимо создать механизмы контроля за ценами на стройматериалы

Необходимо создать механизм контроля за ценами на строительные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог», — сказал Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором он рассказал об удорожании стройматериалов.

Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой сообщить, как правительство работает с этой проблемой. «Вы сказали о некоторых строительных материалах, таких как песок, гравий. Вы мне раньше об этом говорили. Чего гравий-то вырос? Ну ладно там, бензин подорожал: довезти сложнее. Но это же не те объемы удорожания, которые фиксируются, — отметил президент. — Вы как-то принимаете участие? Или ФАС принимает участие в определении этих объемов удорожания по инертным всяким материалам, по строительным в общем материалам? Они же там по-разному могут нарисовать».

Хуснуллин пояснил, что председатель правительства Михаил Мишустин дал соответствующее поручение. «Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер. — Прим. ред.) занимается вместе с ФАС. Мы все факты выявления отправляем в ФАС и оперативно смотрим, какие причины», — сказал вице-премьер. «У нас есть открытый чат, куда все регионы сбрасывают информацию, если у них есть какие-то такие факты удорожания», — отметил он.

Путин в свою очередь отметил, что «ждать можно сколько угодно: разные управленческие команды в разных регионах». «Нужно это держать под контролем, нужно конкретные сроки поставить. Конкретные сроки должны быть: вот к такому-то времени должна быть такая-то информация», — заявил глава государства. Он поручил оперативно поставить эту тему на контроль.



Напомним, Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что власти предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации с ценами на стройматериалы. Отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов, глава государства связал это с изменением конъюнктуры по многим товарам на мировых рынках, в частности металлам. Позже Федеральная антимонопольная служба по итогам совместной работы с Федеральной налоговой службой выявила существенный рост финансовых показателей ряда компаний, работающих на рынке строительных материалов. В ФАС уточняли, что проводимые проверки связаны с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений.