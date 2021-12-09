​Индексы РФ завершили основные торги разнонаправленно

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,07% и составил 3 621,82 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,5%, до отметки 1 541 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,92%, СберБанка — на 1,31%, «Газпрома» — на 0,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,48%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 1,18%.

Российский фондовый рынок в среду выглядел неплохо и покупал, но ближе к закрытию практически полностью снизил активность, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Геополитический риск отошел на второй план, раз подробностями эта тема не обросла, а у инвесторов появился шанс выкупить предыдущие продажи. Индекс Мосбиржи остался около 3 619 пунктов и может двигаться в пределах 3 600—3 665 пунктов. Индекс РТС отступил до 1 543 пунктов и готов перемещаться в рамках 1 535—1 575 пунктов», — комментирует эксперт.

Лидером спроса сегодня стали акции «Сургутнефтегаза», причем без веского на то повода. По мнению аналитика, с фундаментальной точки зрения могла помочь новость о том, что одна из нефтегазовых компаний получила заявку на экспорт трубопроводного газа из России. Это может быть или «Сургут», или «ЛУКОЙЛ», рассуждает Бодрова, но инвесторы явно верят в первый вариант. По ее прогнозу, бумага может проследовать к 42,5 рубля, тем более что эту область сегодня уже тестировали.

Бумаги «Мечела» как обыкновенные, так и привилегированные также среди дневных фаворитов. Акции представляются рынку перепроданными. Под давлением оказались акции «М.Видео», которые сегодня торгуются без дивидендов. Отсечка способна увести акцию к 480 рублям без проблем. Распродажа в бумагах ЛСР увела акцию к 612 рублям. Несмотря на тотальную перепроданность, снижение может продолжиться, новая цель — 600 рублей, полагает эксперт.