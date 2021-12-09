Российские индексы уверенно растут в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ стартовали в четверг в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,41% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 709,21 пункта. Индекс РТС повысился на 3,05% — до отметки 1 587,96.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич характеризует настроениях на мировых рынках на утро четверга как умеренно позитивные. Он напоминает, что по итогам среды мировые рынки продемонстрировали положительную динамику: покупки преобладали, несмотря на сигналы от Федеральной резервной системы США.



В комментарии, опубликованном перед стартом торгов, он спрогнозировал, что с учетом внешнего фона покупки в российских акциях будут преобладать в начале основной сессии, при этом «текущий рост часть игроков могут использовать для закрытия длинных позиций, что сдержит подъем котировок наших акций».

«Главным событие вчерашнего дня стало заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо увеличил скорость сворачивания программы выкупа активов. Но теперь большинство членов Федрезерва ждут трехкратного повышения ставки в следующем году и доведения ее до 2% годовых в 2023-м. При этом ФРС понизила прогнозы роста американской экономики с одновременным повышением ожидаемой инфляции. В общем, ничего хорошего. Но, как это ни удивительно, американский рынок акций отреагировал на данные новости бурным ростом», — пишет главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Однако все-таки увлекаться покупками не следует, риски возобновления коррекции высоки, — считает эксперт. — Фондовая Америка находится вблизи исторических максимумов. Не исключено, что они могут быть переписаны, но особых драйверов роста нет, в любой момент может начаться фиксация прибыли, которая негативно отразится и на отечественном рынке».



«Ожидаем, что сегодня российский рынок сможет все-таки продолжить восстановление и вернуться выше отметки 3 700 пунктов благодаря позитивному внешнему фону, способствующему усилению спроса на ключевые «голубые фишки» нефтегазового и финансового секторов, стоящих неоправданно низко. Ближайшей технической целью развития отскока, по нашему мнению, может выступить район 200-дневной средней (3 820—3 840 пунктов)», — указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются развить восходящую динамику, не получив негативных сигналов со стороны геополитического и внешнего фона. Повышение по отечественным акциям, однако, пока проходит в рамках коррекции, в то время как американский рынок вновь смотрит в сторону рекордных пиков. Ужесточение тона ФРС вызвало обратную ожидаемой реакцию: рисковые активы выросли в цене вместе с золотом, а доллар упал. Судя по всему, инвесторы считают, что потенциал ужесточения тона американского регулятора на ближайшие месяцы исчерпан», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

