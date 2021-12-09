Законопроект о «льготных» вкладах могут внести в Госдуму в январе

Законопроект о «льготных» вкладах для социально незащищенных слоев населения может быть внесен в Госдуму в январе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект в активной фазе подготовки. Январь, я думаю, вполне реальный срок для внесения законопроекта в Госдуму», — сказал Аксаков, уточнив, что сейчас обсуждается размер «льготного» вклада в пределах 200—300 тыс. рублей.

Банк России в начале ноября предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки.

Аксаков также рассказал, что законопроект о расширении системы страхования вкладов на средства средних предприятий в банках «завяз в дискуссиях» в правительстве.

«Он направлен на согласование и сейчас завяз в дискуссиях в правительстве. Главная причина — что правительство в лице Минфина видит риски увеличения платежей со стороны банков в фонд страхования вкладов», — объяснил депутат.



В июне этого года в Госдуму был внесен проект закона, предусматривающего расширение системы страхования банковских вкладов на средний бизнес. Авторами законодательной инициативы выступили Анатолий Аксаков и первый заместитель главы комитета по финрынку Константин Бахарев.