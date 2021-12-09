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Набиуллина: по ряду сильно подорожавших товаров и услуг возможна коррекция цен в 2022 году

17.12.2021 16:37
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

По некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция. Такой прогноз дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, чье заявление по итогам заседания совета директоров регулятора опубликовано на его сайте.

Совет директоров Центробанка в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% с понедельника, 20 декабря. В комментарии к этому решению, в частности, подробно анализируется ситуация с инфляцией. Там отмечается, что баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, а дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу.

«Часть дезинфляционных факторов, по нашему прогнозу, реализуются в следующем году. Это частичное восстановление производственных и логистических цепочек, рост предложения продовольствия на мировых рынках, в целом некоторая коррекция цен на мировых товарных рынках с их текущих высоких значений. Если она будет более выраженной, дезинфляционный эффект будет сильнее, чем мы предполагаем в базовом сценарии», — отметила Набиуллина.

По ее словам, базовый прогноз ЦБ, предполагающий снижение инфляции до 4—4,5% к концу 2022 года, учитывает «и снижение устойчивой инфляции, и обратное — дезинфляционное — влияние со стороны части временных факторов».

«Мы исходим из того, что по некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция. В одних случаях — благодаря нормализации ситуации со стороны предложения, в других — за счет исчерпания повышенного спроса», — указала председатель ЦБ.

«Такие процессы мы видели и в этом году, — напомнила она. — Возьмем, к примеру, самые популярные виды мяса — свинину и курицу. Были периоды резкого роста цен на них из-за эпизоотической ситуации. Сейчас, к декабрю, предложение восстановилось, и недельные данные показывают пусть незначительное, но все-таки снижение цен. Наглядный пример коррекции цен, когда уходит ажиотажный спрос, — это плиты ДСП и металлочерепица. Годовой прирост здесь все еще остается высоким из-за стремительного удорожания в первом полугодии, но с июльского пика цены на плиты снизились на 20%, на металлочерепицу — на 14%».

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