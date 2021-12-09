​Индексы РФ завершили основные торги в минусе

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,72% и составил 3 723,27 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,35%, до отметки 1 583,05 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,53%, СберБанка — на 0,25%, «Газпрома» — на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,5%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 1,86%.

Во второй половине дня, несмотря на продолжающееся ухудшение внешнего фона, российскому фондовому рынку удалось отыграть часть утренних потерь, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.



«На российские акции продолжала давить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 1,9%, отступив в район 73,5 рубля. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках», — комментирует эксперт.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру Название компании Изменения за год Покупка Самолет ГК +394.83% Купить Мечел — Привилегированные +294.29% Купить ТНС энерго Воронеж +223.24% Купить ИСКЧ +216.17% Купить Распадская +194.04% Купить Смотреть все предложения

Как замечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, индикатор Мосбиржи лишь частично закрыл гэп между 3 666 и 3 701 пунктом, что указывает на риски развития падения на следующей неделе. «Тем не менее при стабилизации геополитического фона повышение впоследствии вполне может возобновиться к 3 800 и 1 625 пунктам соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 650—3 800 пунктов», — прогнозирует она.