Все новости

​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

17.12.2021 19:23
2 620
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 39 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,14 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,5 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,56—74,175 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск равнялся 83,6025 рубля, увеличившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8,2 тыс. сделок на 651,4 млн евро по курсам от 83,33 до 83,9 рубля за евро.

К вечеру основные мировые валюты перешли к росту по отношению к рублю, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре. По его словам, кроме фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, проходившей на фоне решения ЦБ РФ поднять ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, на национальную валюту оказало давление и снижение цен на нефть.

«Это позволило паре доллар/рубль перейти к росту, отыграть утренние потери и продемонстрировать уверенный рост», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, на следующей неделе рубль может предпринять попытку восстановления. «Этому поспособствует как пересмотр инвесторами привлекательности национальной валюты в связи с ростом ставок, так и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 декабря, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В этом случае американская валюта может отступить в район 73 рублей», — поясняет Богдан Зварич.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,23 рубля