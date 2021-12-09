​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 39 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,14 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,5 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,56—74,175 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск равнялся 83,6025 рубля, увеличившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8,2 тыс. сделок на 651,4 млн евро по курсам от 83,33 до 83,9 рубля за евро.

К вечеру основные мировые валюты перешли к росту по отношению к рублю, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре. По его словам, кроме фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, проходившей на фоне решения ЦБ РФ поднять ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, на национальную валюту оказало давление и снижение цен на нефть.

«Это позволило паре доллар/рубль перейти к росту, отыграть утренние потери и продемонстрировать уверенный рост», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, на следующей неделе рубль может предпринять попытку восстановления. «Этому поспособствует как пересмотр инвесторами привлекательности национальной валюты в связи с ростом ставок, так и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 декабря, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В этом случае американская валюта может отступить в район 73 рублей», — поясняет Богдан Зварич.