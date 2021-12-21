В СПЧ предложили законодательно запретить выстраивание «цифровых портретов» граждан

В Совете по правам человека (СПЧ) разработали «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ», которая предлагает законодательно ввести запрет на выстраивание цифрового портрета граждан на основе баз данных, пишет «Коммерсант». Документ предлагает защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Речь идет о введении «моратория на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

По словам одного из авторов документа и основателя компании «Крибрум» Игоря Ашманова, концепция предусматривает введение запрета на выстраивание «цифрового портрета», использование этих данных в коммерческих целях или для дискриминации. Он отметил, что как только создаются социальные рейтинги и единые базы, имеющие к ним доступ лица начинают продавать информацию или использовать ее в своих интересах.

Концепция «проходит согласование в правительстве» и должна быть доработана к концу года. Из дорожной карты ее реализации следует, что в случае утверждения к марту 2022 года министерства должны подготовить перечень соответствующих нормативных актов, которые примут не позднее февраля 2024 года.

Лента новостей АСВ, кредитные бюро и другие получат доступ к ​«Цифровому профилю»​ россиян Агентство по страхованию вкладов, бюро кредитных историй и ряд других участников финансового рынка смогут использовать «Цифровой профиль» россиян, чтобы получать о них достоверные сведения, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов. 10.12.2021 14:31

Однако, документ СПЧ противоречит текущему подходу правительства к работе с данными о гражданах. Как отметил глава Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин, регулировать использование персональных данных компаниями и госорганами необходимо, но концепция СПЧ выглядит как «манифест цифрового консерватизма». Законопроекты, которые будут готовиться для реализации инициативы, не только ужесточат контроль в части обязательного согласия граждан на использование данных о них, но и введут новые ограничения при получении цифровых сервисов, что может повлиять не только на IT-компании, но и на госкорпорации, а также органы власти, реализующие проекты по цифровой трансформации, полагает эксперт.

Ассоциация больших данных поддерживает отдельные положения концепции, включая необходимость защиты конституционных прав граждан и развитие саморегулирования, но часть формулировок нуждается в обосновании либо уточнении, сообщила ее президент Анна Серебряникова. Она добавила, что предложение СПЧ противоречит сложившейся практике госуправления, например ИНН или СНИЛС часто используются госорганами для оказания услуг гражданам. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отметил, что законодательство РФ «не нуждается в срочной переработке, следует обеспечить независимость и эффективность Роскомнадзора». Сейчас, пояснил он, государство, «по сути, имеет иммунитет против претензий об обработке персональных данных».