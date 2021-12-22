Илон Маск раскритиковал «чрезмерное налогообложение» в Калифорнии и заявил о выполнении плана по продаже 10% акций Tesla, сообщает Fox Business.



«Раньше Калифорния была страной возможностей, а теперь она <...> превращается в своего рода страну с чрезмерным регулированием, судебными тяжбами и с чрезмерным налогообложением», — заявил Маск, добавив, что «в Калифорнии становится все труднее добиваться результатов».



Акции Tesla, которые торговались вблизи рекордных максимумов, потеряли около четверти своей стоимости. Это произошло после того, как 6 ноября Маск заявил о продаже 10% своей доли, если пользователи Twitter за это проголосуют.

Во вторник Маск продал еще 583 611 акций, в результате чего общее количество проданных им акций составило 13,5 млн. Это примерно 80% от того, что он планировал продать. Маск заявил, что «продал достаточно акций, чтобы выполнить цель в 10% с учетом реализации опционов, и в этом вопросе старался быть предельно точным».

На вопрос, продал ли он акции из-за опроса в Twitter, Маск ответил, что ему нужно было «несмотря ни на что» исполнить опционы на акции, срок действия которых истекает в следующем году. Он также добавил, что продал дополнительные акции, чтобы достичь цели в 10%.

Из 13,5 млн проданных акций, 8,06 млн были проданы для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов. Маск заявил в воскресенье в Twitter, что на эти цели в этом году он направит более 11 млрд долларов.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru