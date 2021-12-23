Международные резервы России повторили недавний рекорд

Объем международных резервов РФ на 17 декабря составил 626,3 млрд долларов против 625,5 млрд на 10 декабря 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал Центробанк.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 0,8 млрд долларов. Это обеспечило повторение рекорда по объему международных резервов, достигнутого 19 ноября этого года.

Увеличение резервов за неделю примерно на 0,1% произошло «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — ноябрь 2021-го они увеличились примерно на 26,7 млрд.