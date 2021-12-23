Рубль в ноябре сохранил место в топ-двадцатке валют с чуть меньшей долей в мировых расчетах

Российский рубль по итогам ноября 2021 года сохранил свое место в топ-двадцатке популярных мировых валют, при этом его доля в глобальных расчетах несколько снизилась, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT, на которые ссылается ТАСС.

По данным SWIFT, доля российского рубля в мировых расчетах в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,02 процентного пункта — до 0,18%.

Лидируют в рейтинге в ноябре по-прежнему американский доллар, евро и британский фунт. Первое место занимает американский доллар с не изменившейся за месяц долей в 39,16% в мировых расчетах, при этом доля американской валюты за год увеличилась на 1,53 п. п. На втором месте находится евро (37,66%), доля которого в годовом выражении выросла на 0,22 п. п., а в месячном снизилась на 0,41 п. п. На третьем месте британский фунт (6,72%), доля которого незначительно увеличилась в месячном выражении (на 0,31 п. п.), но снизилась в годовом выражении (на 0,13 п. п.). В пятерку лидеров также входят японская иена (2,58%) и китайский юань (2,14%).



Российский рубль впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют по итогам июля 2021 года, удерживая достигнутую долю в международных расчетах также и в августе (0,18%). В октябре рубль вернулся в первую двадцатку мировых валют с долей 0,2% глобальных расчетов. В декабре 2016 года на российскую валюту приходилось 0,26% мировых расчетов.