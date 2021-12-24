Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний и обеспечить рост доходов

Необходимо сделать все для таргетирования инфляции, защитить людей от резких ценовых колебаний, а также более активно создавать условия для роста доходов граждан. К этому призвал на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Он заявил о необходимости «обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост», но при этом подчеркнул, что экономический рост нужен не как самоцель: должны создаваться новые рабочие места, формироваться современная среда для жизни на всей территории страны, повышаться доходы людей.

Вопрос повышения реальных доходов граждан глава государства назвал ключевым. «Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции, — подчеркнул президент. — Здесь у нас показатели разнонаправленные. Инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае нам нужно все сделать для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а реальные располагаемые доходы должны расти. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы».

Лента новостей Путин: реальные доходы россиян в 2021 году вырастут на 3,5% при инфляции в 8% Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг. 23.12.2021 13:17

Путин напомнил о принятых решениях относительно повышенной индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. «Соответственно, подрастут и социальные пособия, выплаты. Однако этого, конечно же, недостаточно. Это лишь необходимый минимум из того, что обязано сделать государство», — отметил он.

«Надо более активно создавать условия, чтобы у людей был твердый собственный источник дохода, — заявил Путин. — В том числе снижать издержки бизнеса, помочь ему высвобождать средства для повышения заработных плат, для сохранения действующих рабочих мест и создания новых».

Президент попросил Кабмин уделить в следующем году особое внимание реализации программ занятости для молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро и имеют свою специфику — например, актуальны для моногородов.



Также глава государства указал, что «важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций, технологий в российскую экономику, в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах страны».