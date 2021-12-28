Все новости

Альфа-Банк и «Билайн» представили объединенную кредитную и сим-карту

28.12.2021 10:44
2 869
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк Билайн

Альфа-Банк и «Билайн» представили продукт «Объединенная карта». Это одновременно кредитная и сим-карта, сообщили в Альфа-Банке, подчеркнув, что такой проект запускается впервые в мире.

«Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: сим-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном», — говорится в сообщении.

«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от «Билайна» в течение первых 100 дней бесплатно; здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 тыс. рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25-процентного кэшбэка на услуги «Билайна», указано в релизе.

Также предусмотрен welcome-бонус: клиент, совершая покупки на сумму от 2 тыс. рублей в салонах связи и интернет-магазине «Билайн» или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», получает 1 тыс. рублей на счет своей кредитной карты.

Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж «Билайна» в Санкт-Петербурге. Для этого надо заполнить заявление на оформление и на месте пройти процедуру активации карты.

Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
100 дней
от 11,99% до 100 0 - 1 490
Оформить онлайн
Лиц.№ 1326
Кредитная Польза
от 10,9% до 62 0 - 1 788
Лиц.№ 316
Просто кредитная карта
от 9,9% до 50 0
Лиц.№ 2557
Разумная
от 9,9% до 145 0
Лиц.№ 3354
120 дней на максимум
от 11,9% до 120 0 - 1 188
Лиц.№ 30

Горячая линия

Логотип "Альфа-Банка" Нонна Цай

Нонна Цай

начальник отдела по рассмотрению обращений клиентов Альфа-Ба...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Полиция предупредила граждан о риске мошенничества с использованием голосовых роботов
Эксперты выделили топ-10 фишинговых тем 2021 года и дали прогноз по трендам
Эксперты рассказали о способах обхода мошенников при покупках в Интернете
Доля СберБанка на рынке кредитных карт сократилась до минимума за пять лет