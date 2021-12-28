Альфа-Банк и «Билайн» представили объединенную кредитную и сим-карту

Альфа-Банк и «Билайн» представили продукт «Объединенная карта». Это одновременно кредитная и сим-карта, сообщили в Альфа-Банке, подчеркнув, что такой проект запускается впервые в мире.

«Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: сим-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном», — говорится в сообщении.

«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от «Билайна» в течение первых 100 дней бесплатно; здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 тыс. рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25-процентного кэшбэка на услуги «Билайна», указано в релизе.

Также предусмотрен welcome-бонус: клиент, совершая покупки на сумму от 2 тыс. рублей в салонах связи и интернет-магазине «Билайн» или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», получает 1 тыс. рублей на счет своей кредитной карты.



Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж «Билайна» в Санкт-Петербурге. Для этого надо заполнить заявление на оформление и на месте пройти процедуру активации карты.