Альфа-Банк и «Билайн» представили объединенную кредитную и сим-карту

Альфа-Банк и «Билайн» представили продукт «Объединенная карта». Это одновременно кредитная и сим-карта, сообщили в Альфа-Банке, подчеркнув, что такой проект запускается впервые в мире.
«Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: сим-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном», — говорится в сообщении.
«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от «Билайна» в течение первых 100 дней бесплатно; здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 тыс. рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25-процентного кэшбэка на услуги «Билайна», указано в релизе.
Также предусмотрен welcome-бонус: клиент, совершая покупки на сумму от 2 тыс. рублей в салонах связи и интернет-магазине «Билайн» или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», получает 1 тыс. рублей на счет своей кредитной карты.
Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж «Билайна» в Санкт-Петербурге. Для этого надо заполнить заявление на оформление и на месте пройти процедуру активации карты.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 11,99%
|до 100
|0 - 1 490
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Лиц.№ 1326
|от 10,9%
|до 62
|0 - 1 788
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Лиц.№ 316
|от 9,9%
|до 50
|0
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Лиц.№ 2557
|от 9,9%
|до 145
|0
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Лиц.№ 3354
|от 11,9%
|до 120
|0 - 1 188
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Лиц.№ 30