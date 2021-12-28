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АКРА: борьба банков за рентабельность может стать самым интересным явлением в ближайший год

28.12.2021 16:37
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Борьба российских банков за поддержание рентабельности может стать наиболее интересным явлением в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Один из выводов обзора гласит, что возможности поддержания банками маржинальности исчерпаны. Рост чистого процентного дохода банковского сектора за девять месяцев 2021 года составил почти 14%, при этом процентные поступления за период выросли лишь на 7%. В остальном увеличение чистого процентного дохода произошло благодаря способности кредитных организаций сдерживать рост стоимости фондирования на фоне повышения ключевой ставки: объем процентных расходов с января по сентябрь 2021-го сократился на 1%.

Большую часть 2021 года кредитные организации в целом довольно успешно противостояли росту процентных ставок как по привлеченным, так и по размещенным средствам, констатируют аналитики. Усиление конкуренции между банками заставляет их ограничивать процентные ставки по розничным кредитам; одновременно возникающий дефицит клиентских средств (в первую очередь розничных пассивов) банки предпочли компенсировать более активным использованием средств государственных организаций, что позволило им сдерживать рост стоимости фондирования.

В розничном кредитовании способность сдерживать повышение ставки, по мнению агентства, стала следствием постепенно растущей доли комиссионных поступлений при выдаче кредитов: по оценкам АКРА, свыше 20% дохода от предоставленных физическим лицам кредитов приходится на страховку и иные виды комиссий. Данная тенденция позволила снизить чувствительность операционного дохода от кредитования физлиц к колебанию процентной ставки, рассуждают эксперты.

В АКРА ожидают, что ужесточение Банком России монетарной политики, в результате которого ключевая ставка вернулась к уровню осени 2017 года, более ощутимо скажется на маржинальности банковских операций в 2022 году.

Так, слабый приток клиентских средств заставит банки, стремящиеся к поддержанию темпов роста кредитного портфеля, быстрее наращивать стоимость привлечения по сравнению со ставкой кредитования. Кроме того, постепенное ужесточение политики ЦБ в отношении необеспеченного кредитования заемщиков с невысоким уровнем платежеспособности, а также изменения в регулировании, дающие Банку России возможность ограничивать темпы роста кредитных портфелей, могут привести к тому, что погашаемые кредиты с высоким показателем полной стоимости кредита не будут замещаться новыми кредитами с сопоставимой доходностью.

Еще одним фактором, отрицательно влияющим на способность банков переоценивать доходность кредитных портфелей при росте ставок, становится увеличение доли ипотечного кредитования в общем объеме ссудных требований, а также тенденция к увеличению срочности розничных кредитов, указывают в АКРА. По оценкам агентства, из-за роста ставок показатель чистой процентной маржи уже в 2021-м будет ниже, чем в предыдущем году. В 2022-м этот тренд получит развитие, что приведет к снижению показателя до 3,7% по итогам 2022 года.

«По мере изменения политики Банка России ситуация будет меняться, но АКРА не ждет повышения маржинальности операций ранее 2023 года», — говорится в обзоре.

На основе описанных факторов аналитики приходят к выводу, что способность кредитных организаций поддерживать уровень рентабельности в 2022 году в значительной степени будет зависеть от того, насколько успешно они смогут увеличивать непроцентные поступления. «Одним из наиболее важных факторов, который определит результаты 2022 года, становится чувствительность операционного дохода банков к темпам роста активов», — добавляют в агентстве.

Относительно медленный рост объема привлеченных клиентских средств стал одним из трендов развития банковской отрасли РФ в 2021 году, а в 2022-м борьба за средства физических лиц может усилиться, что может стать фактором некоторой активизации рынка слияний и поглощений. Такой прогноз дается в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

 28.12.2021 15:45

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