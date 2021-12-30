Все новости

АСВ подало новый иск к бенефициару банка «Югра» и ряду компаний на 6,77 млрд рублей

30.12.2021 16:04
6 341
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Югра

Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Заявление о привлечении одного физического лица и четырех компаний к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в общем размере более 6,773 млрд рублей было подано в Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2021 года.

Ответчиком-физлицом значится Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры» и которому вместе с несколькими бывшими топ-менеджерами банка в феврале этого года были предъявлены официальные обвинения по многомиллиардному уголовному делу. Ответчиками-юрлицами выступают АО «Газ и нефть Транс», ООО «Нафтатраст», ООО «Тунакский» и ООО «Крафт».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году