АСВ подало новый иск к бенефициару банка «Югра» и ряду компаний на 6,77 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Заявление о привлечении одного физического лица и четырех компаний к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в общем размере более 6,773 млрд рублей было подано в Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2021 года.

Ответчиком-физлицом значится Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры» и которому вместе с несколькими бывшими топ-менеджерами банка в феврале этого года были предъявлены официальные обвинения по многомиллиардному уголовному делу. Ответчиками-юрлицами выступают АО «Газ и нефть Транс», ООО «Нафтатраст», ООО «Тунакский» и ООО «Крафт».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.