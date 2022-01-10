Основные фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

Российские фондовые индексы растут в начале основных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 799,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,92% — до отметки 1 590,41.



«Сегодня в начале торгов на фоне высоких цен на нефть и нейтральной ситуации на внешних фондовых площадках можно ожидать преобладания покупок в российских акциях, что позволит отечественному рынку продолжить отыгрывать потери, понесенные в начале января на фоне роста геополитических рисков. В результате индекс Мосбиржи попытается подняться в район 3 800 пунктов. В дальнейшем российские акции могут перейти в консолидацию у достигнутых уровней. Однако ближе к закрытию основной сессии продажи могут возобладать на ухудшении внешнего фона, что приведет к частичной компенсации утреннего роста», — дал прогноз перед началом основных торгов главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По словам главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, «российские акции растут на позитиве с переговоров с США». «Вчера началась встреча с США по гарантиям безопасности России. Замглавы МИДа России Сергей Рябков после вчерашнего ужина с американскими дипломатами назвал начало «потрясающим». Таким образом, есть все надежды, что встречи Россия — США и Россия — НАТО закончатся для нас успешно, что устранит политические риски», — поясняет эксперт.

«Кроме того, инвесторы начали откупать бумаги, проданные в канун трехдневных выходных для снижения рисков. Поддерживает рублевые активы и нефть», — добавляет он.

«Однако техническая картина в целом остается тревожной: индекс Мосбиржи не может закрепиться выше отметки 3 800 пунктов. Сегодня этот рубеж будет пройден, но пока непонятно, сколь долго продлится политический позитив. Поэтому пока рекомендуем совершать покупки лишь спекулятивно», — пишет Антонов.



«Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3 800—3 850 при поддержке дорогой нефти и неплохого внешнего фона», — указывает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая некоторое улучшение внешнего фона, но повышение, вероятно, будет носить ограниченный характер. Сигналы с предварительных переговоров России и США перед основной их частью в понедельник можно назвать неоднозначными, — дает свою оценку аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — В целом информации о явном прогрессе в обсуждении ключевых моментов не поступило, а стороны дали понять, что прорыва в переговорах может и не последовать, что предвещает сохранение понижательных рисков для российских активов. Встречи РФ с представителями НАТО и ОБСЕ назначены на среду и четверг».



Рубль продолжает укрепляться: на 10:00 курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,35 рубля (минус почти 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,4 рубля (минус 63 копейки).

«Снижение геополитических рисков и высокие цены на нефть способствуют восстановлению рубля», — комментирует Зварич. «В текущий момент нет фундаментальных поводов для закрепления пары доллар/рубль выше 75 рублей. В сложившихся обстоятельствах американская валюта в ближайшие сессии может отступить ниже данной отметки», — считает эксперт Банки.ру.