В Госдуме предложили сделать продовольственно-лекарственные сертификаты вместо карточек на еду

В Госдуме предложили использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Об этом глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан.
Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг допустил возможность введения в России продуктовых карточек для малообеспеченных. По его мнению, это может быть необходимо при ускорении роста потребительских цен.
«Мало того, что эта проблема сегодня, к сожалению, не теряет актуальности (скорее, наоборот, если говорить о более эффективной социальной поддержке неимущих граждан): наш законопроект на эту тему уже внесен на рассмотрение Госдумы. Единственное, я бы все же использовал иную терминологию — именно сертификаты, а не карточки (чтобы не было традиционной путаницы с теми же распределительными карточками эпохи тотального дефицита и так далее)», — написал Нилов в своем канале.
Причем, добавил он, «мы предложили такие сертификаты сделать продовольственно-лекарственными. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов».
Рост цен на продукты может привести к необходимости ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он добавил, что такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо.11.01.2022 08:19
Комментарии
<p>А ведь был еще диплом </p>
<p>На лопату и на лом . </p>
<p>Ничего не могут сами .</p>
<p>Надо бить опять челом ...</p>
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