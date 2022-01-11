В Госдуме предложили сделать продовольственно-лекарственные сертификаты вместо карточек на еду

В Госдуме предложили использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Об этом глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг допустил возможность введения в России продуктовых карточек для малообеспеченных. По его мнению, это может быть необходимо при ускорении роста потребительских цен.

«Мало того, что эта проблема сегодня, к сожалению, не теряет актуальности (скорее, наоборот, если говорить о более эффективной социальной поддержке неимущих граждан): наш законопроект на эту тему уже внесен на рассмотрение Госдумы. Единственное, я бы все же использовал иную терминологию — именно сертификаты, а не карточки (чтобы не было традиционной путаницы с теми же распределительными карточками эпохи тотального дефицита и так далее)», — написал Нилов в своем канале.

Причем, добавил он, «мы предложили такие сертификаты сделать продовольственно-лекарственными. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов».