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В Госдуме предложили сделать продовольственно-лекарственные сертификаты вместо карточек на еду

11.01.2022 14:46
5 276
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Госдуме предложили использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Об этом глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу руководителя Института экономики РАН о введении продуктовых карточек для малообеспеченных граждан.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг допустил возможность введения в России продуктовых карточек для малообеспеченных. По его мнению, это может быть необходимо при ускорении роста потребительских цен.

«Мало того, что эта проблема сегодня, к сожалению, не теряет актуальности (скорее, наоборот, если говорить о более эффективной социальной поддержке неимущих граждан): наш законопроект на эту тему уже внесен на рассмотрение Госдумы. Единственное, я бы все же использовал иную терминологию — именно сертификаты, а не карточки (чтобы не было традиционной путаницы с теми же распределительными карточками эпохи тотального дефицита и так далее)», — написал Нилов в своем канале.

Причем, добавил он, «мы предложили такие сертификаты сделать продовольственно-лекарственными. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов».

Рост цен на продукты может привести к необходимости ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он добавил, что такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо.

 11.01.2022 08:19

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Комментарии

4
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ugor
ugor
11.01.2022 14:52
<p>Чего велосипед изобретать...все уже придумано давно! А в обще символично ...30 лет с колен встаём ...рывки,раскачки ...</p>
1
sergg65
sergg65
11.01.2022 15:15
<p>А что в Конституцию карточки не внесли ? Только индексацию пенсий ? Жаль .</p>
<p>А ведь был еще диплом </p>
<p>На лопату и на лом . </p>
<p>Ничего не могут сами .</p>
<p>Надо бить опять челом ...</p>
<p></p>
4
lexandriozzo
11.01.2022 17:38
<p>Данный вопрос безнадёжно "жуётся" уже почти 15 (!!!) лет. Поднимался он с тех пор уже раз 20, и даже назывались конкретные сроки, но потом выяснялось, что "денег нет, но вы держитесь". Началось всё (2007) с А.Исаева, у которого тогда, кажется, была соответствующая должность в ГД. Я имею в виду именно федеральный уровень, а не какие-то отдельные регионы. Уже не смешно!! Я.Нилов - представитель ЛДПР, так называемой "оппозиции", в то время как реальную перспективу принятия имеют вроде как лишь соц-инициативы ЕР!</p>
0
Незабудка1
12.01.2022 04:45
<p>По моему уже не имеет никакого смысла ни писать о таких инициативах, ни комментировать. Отсутствует политическая воля))</p>
0

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