Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,84 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,45 рубля (плюс 78 копеек).

В ходе сессии было проведено 45,8 тыс. сделок с долларом более чем на 3 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 493 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,31—74,9 рубля за доллар и 84,52—85,53 рубля за евро.

«После нескольких дней уверенного восстановления рубль взял паузу», — констатировал в середине дня главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Ограниченную на тот момент курсовую динамику он объяснял тем, что в преддверии публикации статистики по индексу потребительских цен в США инвесторы взяли паузу в принятии решений из-за опасений, что возможность более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США может поддержать американскую валюту. «Если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, пара доллар/рубль может перейти к росту и к концу дня протестировать сопротивление на уровне 75 рублей», — предупреждал он.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова позже указала, что декабрьские данные по инфляции в США «сюрпризов не преподнесли», при этом она считает, что «риск для рубля — геополитика и его никак не обойти».



«Рубль движется против нефтяных тенденций и благоприятного рыночного настроя из-за опасений относительно итогов переговоров России и НАТО», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.