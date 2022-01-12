Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,84 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,45 рубля (плюс 78 копеек).
В ходе сессии было проведено 45,8 тыс. сделок с долларом более чем на 3 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 493 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,31—74,9 рубля за доллар и 84,52—85,53 рубля за евро.
«После нескольких дней уверенного восстановления рубль взял паузу», — констатировал в середине дня главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Ограниченную на тот момент курсовую динамику он объяснял тем, что в преддверии публикации статистики по индексу потребительских цен в США инвесторы взяли паузу в принятии решений из-за опасений, что возможность более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США может поддержать американскую валюту. «Если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, пара доллар/рубль может перейти к росту и к концу дня протестировать сопротивление на уровне 75 рублей», — предупреждал он.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова позже указала, что декабрьские данные по инфляции в США «сюрпризов не преподнесли», при этом она считает, что «риск для рубля — геополитика и его никак не обойти».
«Рубль движется против нефтяных тенденций и благоприятного рыночного настроя из-за опасений относительно итогов переговоров России и НАТО», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
Комментарии
<p>Т.к. если я правильно сужу по технике продаж/покупке - на покупку будет удовлетворяться самый низкий лот по цене предложения, а объем будет добираться уже из цен которые выше.</p>
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<p>вообщем красота для быков с 14 января.</p>
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<p>что позволит увидеть в этом интервале временном с 14 января по середину февраля - ежедневный ОФФИЦИАЛЬНЫЙ курс в 90 и более руб.</p>
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<p>экономика оценит такой щедрый подарок от этого закона.</p>