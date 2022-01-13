Основные фондовые торги в РФ стартовали в минусе, рубль дорожает

Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи потерял 0,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 815,45 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% — до отметки 1 611,96.

«Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать, как негативные, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. На азиатских площадках преобладают продажи, в результате чего ведущие индексы региона снижаются в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после уверенного роста днем ранее сегодня утром отступает на 0,3%, торгуясь в районе 84,4 доллара за баррель», — перечисляет эксперт.

Сегодня на старте основной сессии он прогнозировал преобладания продаж в российских акциях. По словам аналитика, давление на российские бумаги окажет ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках и переход рынка энергоносителей в коррекционное снижение. «В результате индекс Мосбиржи может отступить в район 3 810 пунктов, после чего ожидаем перехода нашего рынка в консолидацию у достигнутых уровней. При этом динамику российских акций во второй половине дня определит выход статистики в США, которая может поддержать рисковые активы, что позволит индексу Мосбиржи отыграть утренние потери», — написал он в своем обзоре.

Рубль продолжает укрепляться: на 9:46 курс доллара расчетами «завтра» составил 74,58 рубля (минус 12,75 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,3125 рубля (плюс 18,5 копейки).