Банк «Кольцо Урала» присоединен к Московскому Кредитному Банку

Банк «Кольцо Урала» стал частью Московского Кредитного Банка, свидетельствуют данные кредитных организаций, ЕГРЮЛ и Центробанка.

Процедура реорганизации стартовала в середине июля 2021 года. В ЕГРЮЛ относительно «Кольца Урала» внесена запись от 1 января 2022 года о «прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». На сайте ЦБ в этой связи сообщается, что «запись о регистрации кредитной организации аннулирована».

На сайте МКБ была создана специальная страница, посвященная объединению банков. В частности, из материалов МКБ следует, что все условия по действующим договорам вкладов и кредитов в банке «Кольцо Урала» остаются прежними. «По истечении срока договора вы сможете выбрать необходимые финансовые продукты и сервисы из широкой линейки МКБ», — уточняет кредитная организация.

Реквизиты счетов изменятся, но зачисления по старым реквизитам можно будет получать до 1 апреля 2022 года. «Посмотреть новые реквизиты счетов можно в интернет-банке «Кольца Урала» или в «МКБ Онлайн» (для физических лиц) и «Ваш банк онлайн» (для юридических лиц)», — указывают в МКБ.

«Номера счетов поменяются автоматически. Но вам необходимо уведомить об этом тех людей и организации, которые могут переводить вам деньги. За исключением вашего работодателя, у которого есть договор с МКБ по реализации зарплатного проекта: в таком случае это сделает банк», — объясняет финучреждение. Из этих разъяснений следует, что все зарплатные и дебетовые карты будут работать до конца срока действия.

Также на спецстранице, посвященной объединению банков, Московский Кредитный Банк подробно рассказывает, как будут работать офисы и банкоматы «Кольца Урала», как можно обслуживать оформленные в этом банке кредиты, что будет с его кредитными картами и программой лояльности, как будет работать интернет-банк, и дает ответы на другие актуальные вопросы, которые могли возникнуть у клиентов «Кольца Урала».

МКБ анонсировал приобретение банка «Кольцо Урала» в начале декабря 2020 года, а в марте 2021-го стало известно о завершении сделки. До этого Уральская горно-металлургическая компания через Медногорский медно-серный комбинат контролировала 90% банка «Кольцо Урала», а бенефициарным собственником оставшихся 10% выступал один из совладельцев УГМК Игорь Кудряшкин.

В МКБ подчеркивали, что покупка «Кольца Урала» «отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов».



На странице, посвященной объединению банков, отмечается, что «для МКБ присоединение банка «Кольцо Урала» — хорошая возможность за короткий срок увеличить бизнес в одном из самых динамично развивающихся регионов России».