Все новости

Банк «Кольцо Урала» присоединен к Московскому Кредитному Банку

13.01.2022 16:36
2 756
1 Время прочтения: 2 минуты
Банк «Кольцо Урала» присоединен к Московскому Кредитному Банку
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
МКБ
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Кредитный Банк Кольцо Урала

Банк «Кольцо Урала» стал частью Московского Кредитного Банка, свидетельствуют данные кредитных организаций, ЕГРЮЛ и Центробанка.

Процедура реорганизации стартовала в середине июля 2021 года. В ЕГРЮЛ относительно «Кольца Урала» внесена запись от 1 января 2022 года о «прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». На сайте ЦБ в этой связи сообщается, что «запись о регистрации кредитной организации аннулирована».

На сайте МКБ была создана специальная страница, посвященная объединению банков. В частности, из материалов МКБ следует, что все условия по действующим договорам вкладов и кредитов в банке «Кольцо Урала» остаются прежними. «По истечении срока договора вы сможете выбрать необходимые финансовые продукты и сервисы из широкой линейки МКБ», — уточняет кредитная организация.

Реквизиты счетов изменятся, но зачисления по старым реквизитам можно будет получать до 1 апреля 2022 года. «Посмотреть новые реквизиты счетов можно в интернет-банке «Кольца Урала» или в «МКБ Онлайн» (для физических лиц) и «Ваш банк онлайн» (для юридических лиц)», — указывают в МКБ.

«Номера счетов поменяются автоматически. Но вам необходимо уведомить об этом тех людей и организации, которые могут переводить вам деньги. За исключением вашего работодателя, у которого есть договор с МКБ по реализации зарплатного проекта: в таком случае это сделает банк», — объясняет финучреждение. Из этих разъяснений следует, что все зарплатные и дебетовые карты будут работать до конца срока действия.

Также на спецстранице, посвященной объединению банков, Московский Кредитный Банк подробно рассказывает, как будут работать офисы и банкоматы «Кольца Урала», как можно обслуживать оформленные в этом банке кредиты, что будет с его кредитными картами и программой лояльности, как будет работать интернет-банк, и дает ответы на другие актуальные вопросы, которые могли возникнуть у клиентов «Кольца Урала».

МКБ анонсировал приобретение банка «Кольцо Урала» в начале декабря 2020 года, а в марте 2021-го стало известно о завершении сделки. До этого Уральская горно-металлургическая компания через Медногорский медно-серный комбинат контролировала 90% банка «Кольцо Урала», а бенефициарным собственником оставшихся 10% выступал один из совладельцев УГМК Игорь Кудряшкин.

В МКБ подчеркивали, что покупка «Кольца Урала» «отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов».

На странице, посвященной объединению банков, отмечается, что «для МКБ присоединение банка «Кольцо Урала» — хорошая возможность за короткий срок увеличить бизнес в одном из самых динамично развивающихся регионов России».

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Ехидна_1
13.01.2022 18:04
<p>Банкрот банкрота поглотил, чУдная новость...</p>
0

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86