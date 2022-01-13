Российские фондовые индексы обвалились по итогам торгов

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 4,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 674,73 пункта. Индекс РТС обрушился на 5,94% — до уровня 1 516,99.

Акции СберБанка снизились в цене на 6,85%, «Норникеля» — на 6,52%, «Магнита» — на 5,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,66%, «Газпрома» — на 3,67%, Московской биржи — на 3,24%, МТС — на 2,87%, «Яндекса» — на 2,84%, VK — на 2,54%, «Полюса» — на 1,7%.



«В рамках сегодняшних торгов основным фактором для российских акций стала геополитика. При этом внешний позитив не смог компенсировать рост российских рисков», — констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«Катализатором для распродаж стали заявления представителя российского МИДа о том, что Россия является основным противником НАТО. Дополнительным негативом выступают предложения демократов США внести поправки в антироссийский санкционный план, ужесточив его», — поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Переговоры России с НАТО по безопасности привели лишь к новому столкновению позиций сторон и не помогли разрядить обстановку, что заставляет инвесторов уходить от риска. В РФ при этом заявили, что пока не видят поводов для нового раунда обсуждений, — это негативно как для акций, так и для рубля ввиду увеличения санкционных рисков. Российская сторона, по словам главы МИДа Лаврова, на следующей неделе ждет письменного ответа НАТО и США на сделанные предложения по гарантиям безопасности. Снизить градус напряженности в подобных условиях могло бы лишь смягчение тона какой-либо из стран», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По словам Богдана Зварича, текущая картина, сложившаяся на графике индекса Мосбиржи, говорит в пользу продолжения нисходящей динамики.

