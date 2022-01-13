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Курс рубля рухнул по итогам основной валютной сессии

13.01.2022 19:30
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль существенно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» достиг 76,26 рубля, что на 1,55 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,39 рубля (плюс 1,89 рубля).

В ходе основной сессии было проведено около 75,2 тыс. сделок с долларом на 4,8 млрд долларов и 10,8 тыс. сделок с евро на 669 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,46—76,59 рубля за доллар и 85,22—87,8 рубля за евро.

Отметим ускорение ослабления рубля в ходе вечерней сессии: доллар на 19:21 стоит 76,41 рубля (плюс 1,71 рубля), евро — 87,61 рубля (плюс 2,12 рубля). Верхняя граница курсового диапазона по доллару поднялась до 76,62 рубля.

По словам главного аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича, рубль «проигнорировал позитивный внешний фон в виде продолжающегося роста цен на нефть, отыгрывая рост геополитических рисков».

«Российская валюта попала под давление из-за актуализации геополитических рисков. Во-первых, представитель МИДа господин Рябков отметил, что Россия остается главным противником НАТО. Во-вторых, демократы США внесли предложение усилить антироссийские санкции», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Между тем Богдан Зварич отмечает, что «фундаментальные факторы не дают поводов для такого снижения рубля. Напротив, они говорят в пользу его укрепления и отступления американской валюты в район 73 рублей». «В сложившихся обстоятельствах текущий рост доллара видится временным, и в случае снижения геополитических рисков ожидаем его возвращения в диапазон 73—75 рублей», — рассуждает эксперт Банки.ру.

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Комментарии

5
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SL/TP
13.01.2022 20:41
<p>ugor,</p>
<p></p>
<p>У Рябкова спросите - они пояснит. </p>
3
Бамбр
13.01.2022 21:39
<p>Не ладно что то на гадской бирже, прогнило всё... </p>
1
rel1ctoX
14.01.2022 02:20
<p>SL/TP, Все верно. С таким уровнем дипломатии нам ничего в этой жизни не светит </p>
1
Б.Е.С.
14.01.2022 04:08
<p>rel1ctoX,</p>
<p>у точните, а что в вам лично хотелось чтобы светило, и что вы вкладываете в слово не светит?</p>
<p>за одно можете развернуто ответить, как вы представляете благополучите (это когда светит) и коим образом оно должно образоваться.</p>
1

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