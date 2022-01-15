Лучшее за неделю: самые доходные вклады и инвестиции в работу других

🔸 В начале прошлого года, после первого за долгое время поднятия ключевой ставки, банки старались повышать доходность по долгосрочным вкладам — с целью зафиксировать текущие условия на длительный период. В новом году ситуация изменилась: наиболее выгодные условия банки предлагают по вкладам сроком до года. О том, какой доход можно получить от самых прибыльных вкладов наступившего года и на какие подводные камни наткнуться, читайте в публикации.

🔸 Стать совладельцем кафе, ресторана или салона красоты, не слишком погружаясь в их работу, получать деньги… и главное — не прогореть. О том, какие есть варианты пассивных инвестиций в чужой бизнес в России, узнаем из первого эпизода сериала «Реальный бизнес: инвестиции в работу других».



🔸 В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Однако большинство вкладчиков до сих пребывают в счастливом неведении, не зная, что доход по депозитам уже как год подпадает под налогообложение. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить, в «Разборе Банки.ру».

🔸 В 2021 году частные инвесторы проявили необычайный интерес к золотым слиткам и монетам. Россияне не остались в стороне и поддержали тренд. В наступившем году участники рынка драгметаллов и российские власти меняют правила оборота слитков и ювелирных украшений. О том, как золотым изделиям помогут стать выгодным инвестиционным решением, читайте в материале.



🔸 Факт покупки товара в магазине можно доказать, предъявив чек. На бирже ваше право собственности на актив в случае необходимости подтвердит депозитарий. В том, что это такое и как работает, разбираемся в рубрике FinTok.



🔸 Новые границы тарифного коридора в ОСАГО вступили в силу. Указание, расширяющее границы тарифного коридора ОСАГО, Банк России обнародовал под занавес минувшего года. О том, как нововведения повлияют на стоимость полисов, читайте здесь.



🔸 В конце лета ставки по вкладам наконец-то пошли в рост и можно было найти выгодное предложение с 7—7,5% годовых. К концу декабря ставки выросли уже до 8,8—9,2% годовых, и те, кто открыл вклад в августе, теперь ругают себя за спешку. Разбираем, почему они спешили не зря, в статье.



🔸 Для держателей кредиток 2021-й принес две новости: как водится, хорошую и плохую. Позитивный итог — банки ослабили гайки, закрученные в кризисный пандемический 2020-й, и стали выдавать кредитки гораздо активнее. Карта с длинным льготным периодом, кредитка для снятия наличных и карта рассрочки — о самых полезных читайте в «Разборе Банки.ру».