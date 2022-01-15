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Лучшее за неделю: самые доходные вклады и инвестиции в работу других

15.01.2022 10:00
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Время прочтения: 2 минуты
Лучшее за неделю: самые доходные вклады и инвестиции в работу других
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔸 В начале прошлого года, после первого за долгое время поднятия ключевой ставки, банки старались повышать доходность по долгосрочным вкладам — с целью зафиксировать текущие условия на длительный период. В новом году ситуация изменилась: наиболее выгодные условия банки предлагают по вкладам сроком до года. О том, какой доход можно получить от самых прибыльных вкладов наступившего года и на какие подводные камни наткнуться, читайте в публикации.

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