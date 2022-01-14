Международные резервы РФ выросли в декабре на 8,1 млрд долларов, за 2021 год — на 34,85 млрд

Международные резервы РФ на 1 января 2022 года составили 630,627 млрд долларов против 622,501 млрд на 1 декабря 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за декабрь показатель повысился на 8,126 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как показывают данные ЦБ, в ноябре увеличились как валютные резервы (с 489,762 млрд до 497,557 млрд долларов, в том числе резервы в иностранной валюте выросли с 460,285 млрд до 468,075 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,239 млрд до 5,264 млрд долларов; резервы в СДР сократились с 24,238 млрд до 24,218 млрд), так и стоимостный объем монетарного золота (со 132,739 млрд до 133,07 млрд долларов).

За 2021 год объем международных резервов России вырос на 34,853 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021 года). Величина резервов в 630,627 млрд долларов на 1 января 2022 года — рекордная в истории. В начале текущего месяца показатель уже немного снизился.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов после роста на 85,9 млрд в 2019-м.