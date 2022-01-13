Международные резервы РФ поставили новый рекорд в конце года и чуть сократились в начале 2022-го

Международные резервы России по состоянию на 31 декабря 2021 года достигли 630,6 млрд долларов. Это на 0,1 млрд долларов больше показателя недельной давности (630,5 млрд на 24 декабря), который на тот момент был рекордным, свидетельствуют данные Банка России.

Таким образом, на конец 2021 года российские резервы обновили исторический максимум.

Увеличение показателя на 0,1 млрд долларов за неделю произошло «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой», поясняется в комментарии регулятора.

В следующую неделю резервы сократились на те же 0,1 млрд долларов, вернувшись на 7 января 2022 года к уровню 630,5 млрд. Уточним, что еженедельные значения резервов указываются на конец отчетных дат.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Помесячную статистику Центробанк ведет отдельно, приводя данные на начало отчетных дат (1-е число каждого месяца) с разбивкой по составляющим золотовалютных резервов. Согласно последним публиковавшимся данным, за январь — ноябрь 2021-го показатель увеличился примерно на 26,7 млрд долларов. На основе имеющихся сегодня данных увеличение резервов за 2021 год можно оценить примерно в 34,8 млрд долларов (на 1 января 2021-го они равнялись 595,774 млрд). За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м).