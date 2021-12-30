Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Объем международных резервов РФ на 24 декабря составил 630,5 млрд долларов против 626,3 млрд на 17 декабря 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 4,2 млрд долларов и достиг нового исторического максимума. Предыдущий рекорд по объему международных резервов РФ был зафиксирован 19 ноября этого года — 626,3 млрд долларов, а неделю назад показатель снова достиг этого уровня.

Увеличение резервов за неделю на 0,7% произошло «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам 11 месяцев 2021 года они увеличились на 26,727 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021-го).