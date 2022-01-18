Российские индексы падают, рубль слабеет в начале основных торгов

Российские фондовые индексы снижаются в начале основной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:09 мск потерял 1,61% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 502,98 пункта. Индекс РТС снизился на 1,88% — до отметки 1 447,27. К 10:12 падение ускорилось до 2,12% и 2,56% соответственно, значения индексов составляли 3 484,98 и 1 437,23.

«Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть обновили многолетние максимумы после сдержанной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. США при этом заявили, что не исключают никакого санкционного сценария в отношении России», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Накануне в СМИ появились сообщения о том, что западные страны больше не рассматривают сценарий отключения России от SWIFT, однако после этого США опровергли эту информацию (хотя Европа, похоже, придерживается более мягкой позиции), что предполагает сохранение повышенных санкционных рисков. Сами американские инвесторы при этом обеспокоены перспективой ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что создает тенденцию к общему уходу от риска», — комментирует эксперт.



Перед стартом основных торгов в РФ она спрогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, но нисходящая динамика может быть смягчена нефтегазовым сектором ввиду достижения ценами на «черное золото» новых многолетних пиков».

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов характеризует настроения на глобальных рынках по состоянию на утро вторника как преимущественно консервативные. «Мы ждем, что сегодня сегментированность спроса на риск сохранится, — риски дальнейшего роста ставок могут способствовать возврату коррекционных настроений на фондовых рынках развитых стран, что сдержит интерес и к активам развивающихся стран», — написал он.

Перед началом основных торгов эксперт высказал мнение, что российский рынок выглядит заметно перепроданным. «В отсутствие новой порции негатива индекс Мосбиржи сегодня сможет удержаться выше 3 500 пунктов и попытается начать восстановление с движением в направлении 3 600 пунктов», — дал прогноз Локтюхов.



«Рынок выглядит локально перепроданным, но сформировать отскок в таких условиях сегодня не получится, — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Более того, сегодня индекс Мосбиржи будет тестировать на прочность поддержку 3 500 пунктов, которую мы ранее называли как стратегическую цель снижения. Сейчас у нас есть серьезные опасения, что эта отметка не устоит».

«Поэтому тактика торгов остается прежней: только «шорт». Причем стоит искать момент для открытия коротких позиций по нефтяным бумагам, поскольку при малейшем падении котировок нефти они бросятся догонять упавший рынок», — советует аналитик.



Рубль после некоторого ослабления ранее в ходе торгов демонстрировал в какой-то момент небольшое укрепление (так, на 10:06 курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,06 рубля, курс евро — около 86,72 рубля: это минус 4 копейки и минус 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), однако затем снова стал терять позиции, и уже на 10:09 доллар прибавлял 16 копеек, евро — 11 копеек (значения равнялись 76,25 рубля за доллар и 86,94 рубля за евро). Курсовые диапазоны остались на уровне 76—76,31 рубля за доллар и 86,55—86,99 рубля за евро.



Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников перед началом основных торгов написал, что «утро вторника создает слабопозитивный фон для укрепления рубля: несмотря на снижение фьючерсов на индексы США, отыгрывающих рост доходности по десятилетним гособлигациям США до максимумов с 2019 года, нефть Brent вновь торгуется в ощутимом плюсе, преодолев отметку 87 долларов за баррель».

«Мы полагаем, что определяющим в динамике пары доллар/рубль сегодня будет настрой глобальных инвесторов к отечественному рынку, который выглядит заметно перепроданным. Мы считаем, что сегодня инерционно могут сохраниться распродажи отечественных активов, ввиду чего стоимость доллара останется в диапазоне 76—77 рублей», — отметил Жильников, дав понять, что допускает локальное тестирование нижней границы этого диапазона.

