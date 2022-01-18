ЦБ: кредитные ставки выросли для граждан и в основном снизились для бизнеса в ноябре

Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях повысились в ноябре 2021 года, при этом ставки по кредитам малому бизнесу и по долгосрочным корпоративным кредитам, вопреки общему тренду на повышение банковских ставок вслед за ключевой ставкой, снизились по сравнению с октябрем, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по кредитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по кредитам физическим лицам срочностью до года составила в ноябре 15,18%, что на 0,47 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по кредитам на сроки больше года равнялась 10,83% (плюс 0,07 п. п. к октябрю). По сравнению с ноябрем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам оказались выше на 1,41 и 0,54 п. п. соответственно.

Отдельно приводятся ставки по выдаваемым гражданам автокредитам, составившие в ноябре 11,55% при сроке до года (плюс 0,07 п. п. к октябрю) и 13,65% при сроке свыше года (плюс 0,31 п. п.). В годовом выражении ставка по краткосрочным автокредитам повысилась на 4,52 п. п., по долгосрочным — на 1,58 п. п.

Ставки по кредитам нефинансовым организациям в ноябре изменились разнонаправленно по сравнению с октябрем: по краткосрочным — повысились на 0,3 п. п., до 8,45%, по долгосрочным — снизились на 0,17 п. п., до 8,52%.

Отдельно для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки понизились на 0,27 и 0,84 п. п. соответственно, составив 9,19% по краткосрочным (до года) кредитам и 8,67% по долгосрочным.

В годовом выражении краткосрочные кредиты для нефинансовых организаций стали дороже на 2,5 п. п. (для субъектов МСП — на 0,9 п. п.), долгосрочные — на 1,94 п. п. (для субъектов МСП — на 0,76 п. п.).

Напомним, Центробанк по состоянию на конец ноября повысил ключевую ставку за период с начала года в общей сложности на 3,25 п. п., а в целом за 2021-й — на 4,25 п. п., или вдвое: с уровня 4,25% по состоянию на начало года до 8,5% по итогам последнего повышения в декабре. Последнее повышение составило сразу 1 п. п. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.



Банк России в понедельник, 17 января, представил данные, согласно которым средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в ноябре 2021 года, при этом по розничным вкладам — менее заметно.