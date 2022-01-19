​Индексы РФ завершили основные торги в плюсе

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 3,24% и составил 3 436,82 пункта. Индекс РТС увеличился на 3,45% до отметки 1 414,68 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 5,15%, «Норильского никеля» — на 6,11%, СберБанка — на 2,85%, «Газпрома» — на 5,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,43%.



В среду российский фондовый рынок перешел в коррекционный рост, чему способствовала фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях, а также улучшение внешнего фона, написал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре. Впрочем, замечает он, сегодняшняя коррекция не сильно меняет картину, сложившуюся на графике индекса Мосбиржи.



«До сих пор в силе негативный сценарий, целью которого выступает район 3 100—3 200 пунктов. При этом, учитывая геополитические риски, сохраняется вероятность, что в ближайшие дни продажи вновь активизируются, в результате чего текущее восстановление будет скомпенсировано и рынок продолжит движение к цели. Отметим, что для слома данного сценария российскому рынку необходимо выйти выше 3 600 и закрепиться над ним, что возможно лишь при существенном снижении геополитических рисков и сохранении позитивной внешней конъюнктуры», — комментирует эксперт.