Минэкономразвития готовит регулирование цифровым платформам

Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки, пишут «Известия». Об этом заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов. По его словам, предполагается, что регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба деятельности компании. Их разделят на четыре категории: отдельные сервисы, цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты (экосистемы). Важной частью законопроекта станут также инструменты поддержки отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами.

В целом регулирование получится мягким, отметил Дюбанов. Это будет некий триумвират ФАС, которая сохранит функцию по надзору за крупными платформами, Минэкономразвития и других заинтересованных органов власти, которые будут заниматься экономикой различных секторов, а также СРО, которая займется профилактикой недобросовестных практик. На публичное обсуждение законопроект будет выдвинут в начале февраля.

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В ФАС поддерживают позицию Минэкономразвития о необходимости определения отношений в цифровой экономике в правовом поле. Там отметили, что уже разработали принципы добросовестного поведения для маркетплейсов. Сегодня цифровые рынки растут быстрее, чем традиционные товарные, поэтому важно предотвратить неконтролируемое развитие онлайн-платформ, своевременно установить правила и ограничения, заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Организация поддерживает позицию Минэкономразвития в желании урегулировать отношения онлайн-агрегаторов и поставщиков на законодательном уровне.

В «Сбере» отметили, что важной мерой поддержки отечественных платформ выступает обеспечение равных условий ведения бизнеса с иностранными экосистемами, которые сегодня в разной степени подчиняются российскому законодательству. Как сообщил директор по правовым вопросам маркетплейса услуг «Профи» Алексей Няненко, имеющиеся в России экосистемы находятся в начальной стадии своего развития, но уже можно наблюдать признаки так называемой несовершенной конкуренции, в которой доминирует ограниченное количество игроков. По его словам, разрабатывая законопроект, важно не забыть и о нарушении интересов пользователей: например, о недостоверности предоставляемой маркетплейсом информации о товаре/услуге, запретах на какие-то действия зарегистрированных пользователей вне платформы, монетизации личных данных, отказе от обязательств, а также несоответствии практики онлайн-разрешения споров действующему законодательству.