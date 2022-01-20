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Международные резервы РФ выросли за неделю на 7,7 млрд долларов, обновив исторический максимум

20.01.2022 16:31
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Объем международных резервов РФ на 14 января составил 638,2 млрд долларов против 630,5 млрд на 7 января 2022 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 7,7 млрд долларов и достиг нового исторического максимума. Предыдущий рекорд по объему международных резервов РФ был зафиксирован 31 декабря 2021 года — 630,6 млрд долларов.

Увеличение резервов за неделю на 1,2% произошло «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2021 год международные резервы РФ прибавили порядка 34,853 млрд долларов (после роста на 41,4 млрд в 2020-м) и составили 630,627 млрд.

За 2021 год объем международных резервов России вырос на 34,853 млрд долларов до 630,627 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021 года) после роста на 41,4 млрд в 2020-м. Величина резервов на 1 января 2022 года — рекордная в истории.

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