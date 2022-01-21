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Visa выяснила, сколько россиян отказались от наличных

21.01.2022 13:37
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Время прочтения: 4 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Почти треть россиян (29%) полностью отказались от наличных, при этом отечественные предприниматели хотят успеть за изменившимися привычками потребителей и подключить прием безналичных платежей — в 2022 году они будут доступны уже в 79% предприятий МСБ. Таковы выводы исследования Visa.

Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Примерно столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой. При этом за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналично. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.

Удобство совершения покупки — один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы для бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%).

Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможность покупать товары в Интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).

Спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится. Такой прогноз дал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе заседания клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

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Российский бизнес также оценил возможности электронной коммерции. Трое из пяти (58%) опрошенных владельцев средних и малых предприятий рассказали, что переход на новые способы оплаты стал главным драйвером для роста их бизнеса. Почти четверть (23%) рассчитывают, что возможность безналичной оплаты привлечет к ним новых клиентов в 2022 году.

Почти треть (30%) владельцев МСБ уже полностью перешли на безналичный расчет. По этому показателю Россия занимает второе место среди исследованных рынков.

Большинство (85%) российских владельцев компаний МСБ с оптимизмом смотрят в будущее. Более половины владельцев малого и среднего бизнеса (57%) рассчитывают побороться в этом году за клиентов с более крупными игроками. При этом три четверти (76%) предпринимателей говорят о росте конкуренции со стороны новых компаний, которые изначально ориентировались на работу в электронной коммерции.

Малый и средний бизнес видит возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в Интернете — об этом сказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) получено благодаря продажам в Сети.

Кроме развития электронной коммерции все больше предпринимателей рассчитывают найти источники для дальнейшего роста в международной торговле. Каждый шестой (15%) надеется таким образом расширить клиентскую базу. Пока только 12% опрошенных владельцев МСБ имеют налаженные деловые контакты за рубежом. Но еще треть (34%) планируют включиться в международную торговлю в будущем.

Потребители также активно покупают товары в иностранных онлайн-магазинах. Большинство респондентов (67%) отметили, что им удобно делать покупки на зарубежных сайтах. При этом потребителей при покупках в иностранных интернет-магазинах беспокоят ненадежность защиты данных карты от мошенников (57%), вопросы гарантии доставки товара (53%) и отсутствие русскоязычных версий сайтов магазинов (50%).

«Российский платежный рынок продолжает активно развиваться и остается одним из самых динамичных в мире. Это подтверждают цифры нашего последнего исследования. Из исследованных Visa рынков Россия занимает лидирующие позиции по числу потребителей, полностью перешедших на безналичные платежи. Большинство участников исследования (83%) отметили, что готовы полностью отказаться от наличных в ближайшее десятилетие. Бизнес следует потребительским ожиданиям: по числу компаний МСБ, полностью перешедших на безналичный расчет, Россия также один из лидеров, а по распространению бесконтактных платежей — абсолютный лидер на всех рынках, где проводилось исследование», — комментирует генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

В опросе Visa Back to Business, проведенном компанией Wakefield Research с 8 по 23 декабря 2021 года, приняли участие 2 250 владельцев предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ. Также Wakefield Research провела отдельный опрос потребителей из разных стран, от России в нем приняли участие 500 человек.

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