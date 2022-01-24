Рубль серьезно подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль значительно ослаб по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 79,18 рубля, что на 1,75 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 89,55 рубля (плюс 1,68 рубля).

В ходе сессии было проведено 120,7 тыс. сделок с долларом на 5,9 млрд долларов и около 16 тыс. сделок с евро на 787 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,98—79,5 рубля за доллар и 87,11—89,82 рубля за евро.



«Поддержки со стороны высоких уровней в ценах на нефть и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров не хватило для нивелирования негативных факторов в виде роста геополитических рисков и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. Национальную валюту также поддержал российский регулятор, приостановив покупку валюты по бюджетному правилу, что временно способствовало восстановлению рубля, однако пока данного шага не хватило, чтобы переломить тенденцию к его ослаблению», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.