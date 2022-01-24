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Рубль серьезно подешевел по итогам основной валютной сессии

24.01.2022 19:34
2 227
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль значительно ослаб по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 79,18 рубля, что на 1,75 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 89,55 рубля (плюс 1,68 рубля).

В ходе сессии было проведено 120,7 тыс. сделок с долларом на 5,9 млрд долларов и около 16 тыс. сделок с евро на 787 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,98—79,5 рубля за доллар и 87,11—89,82 рубля за евро.

«Поддержки со стороны высоких уровней в ценах на нефть и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров не хватило для нивелирования негативных факторов в виде роста геополитических рисков и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. Национальную валюту также поддержал российский регулятор, приостановив покупку валюты по бюджетному правилу, что временно способствовало восстановлению рубля, однако пока данного шага не хватило, чтобы переломить тенденцию к его ослаблению», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

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Комментарии

4
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Бамбр
24.01.2022 19:53
<p>Вместе с рублем серьезно подешевел ЦБ РФ и Минфин.</p>
6
msi.inc
msi.inc
24.01.2022 20:28
<p>Смысл вообще держать вклады в дереве за % копейки)).Бакс и еврик под подушкой лучший вклад.Солнцеликий в перспективе со своими амбициями загонит бакс под 100+.</p>
9
usera51
usera51
24.01.2022 20:38
<p> это норма</p>
2
ugor
ugor
25.01.2022 08:01
<p>Это прорыв!?)))</p>
2

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