«Эксперт РА» присвоило рейтинг ПроБанку на уровне «ruB-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПроБанку на уровне «ruB-», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при убыточности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что ПроБанк — небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Головной офис находится в Москве, четыре дополнительных офиса, четыре операционных кассы и два операционных офиса расположены в Московской, Смоленской и Калужской областях.

По данным агентства, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических лиц и физлиц (96 заемщиков юрлиц и ИП и 27 заемщиков физических лиц на 1 ноября 2021 года). Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Москве и Московской области (87% кредитного портфеля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также 94% привлеченных средств на 1 ноября 2021 года), диверсификация бизнеса оценивается как невысокая. Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической связанности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне. Концентрация крупных кредитных рисков находится на умеренном уровне (на 1 декабря 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 27%), при этом для деятельности банка характерна повышенная концентрация риска на крупнейшем заемщике (в ноябре 2021 года крупнейший кредитный риск достигал 6,5% чистых активов).

В числе прочего отмечается адекватная позиция по капиталу и убыточность деятельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 декабря 2021 года Н1.0 равен 63,9%, Н1.2 равен Н1.1 и составляет 24,3%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 декабря 2021 года буфер абсорбции убытков выдерживает потенциальное обесценение до 24% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В связи с активным доначислением резервов банк получил убыток в размере 51,5 млн рублей за девять месяцев 2021 года. Вместе с тем руководство планирует выйти на прибыль в 2022 году, в том числе за счет восстановления резервов. Операционная эффективность банка характеризуется приемлемым уровнем чистой процентной маржи и умеренно высоким уровнем операционных расходов (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го NIM — 5%, CIR — 73%).

Кроме того, у банка отмечается удовлетворительное качество активов. На корпоративный кредитный портфель по состоянию на 1 декабря 2021 года приходится около 51% валовых активов банка, при этом качество портфеля оценивается агентством как невысокое ввиду высокой доли ссуд IV—V категорий качества (22% кредитного портфеля). Кредиты физлиц составили менее 2% активов на 1 декабря 2021 года. Обеспеченность портфеля кредитов находится на адекватном уровне (на 1 декабря 2021 года покрытие ссудного портфеля юрлиц, ИП и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 165%), при этом в банке распространена практика уменьшения величины сформированных резервов за счет обеспечения (дельта между расчетными и фактически сформированными резервами к капиталу составила 15% на 1 декабря 2021 года). Около 24% активов банка на 1 декабря 2021 года приходится на денежные средства, средства в ЦБ и в прочих банках-контрагентах, имеющих преимущественно высокие рейтинги кредитоспособности.