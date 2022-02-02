Нормативы ЦБ в декабре нарушали семь банков

Нормативы ЦБ в декабре 2021 года нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Банк «Пересвет», находящийся в стадии финансового оздоровления, 27 раз в декабре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением). Наиболее низкое значение Н1.1 в ноябре составило 6,32%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

На 1 декабря 2021 года в России было зарегистрировано 333 банка (230 с универсальной лицензией и 103 с базовой лицензией).

В декабре 2021 года лицензии лишилась только НКО «Премиум». В текущем году ЦБ еще не отзывал лицензии, но 1 января 2022 года лицензии были аннулированы у Запсибкомбанка (присоединен к БМ-Банку в рамках реорганизации группы «ВТБ») и КБ «Кольцо Урала» (присоединен к Московскому Кредитному Банку).

Всего в прошедшем году лицензии были отозваны у 20 банков и шести небанковских кредитных организаций. Две НКО и 11 банков ушли с рынка добровольно, семь из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям. Кроме того, в I квартале 2021 года два банка — «Металлург» и КБ «Альтернатива» — были переформатированы в НКО.

В декабре 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 111,4 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Это наименее прибыльный месяц для банковского сектора в прошедшем году.

Всего в 2021 году действующие кредитные организации заработали рекордные 2,36 трлн рублей (в 2020-м — 1,61 трлн, в 2019-м — 1,71 трлн). Как и годом ранее, 85% этой прибыли сгенерировали системно значимые банки.

По данным ЦБ, за весь 2021 год прибыль показали 284 банка и 25 НКО.