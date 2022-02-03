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«Индекс бигмака»: курс рубля занижен на 70%

03.02.2022 11:47
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РБК

Рубль вновь признали самой недооцененной валютой в мире. Как пишет РБК, ссылаясь на представленный журналом The Economist январский «индекс бигмака», курс рубля занижен на 70%.

«Индекс бигмака» издание рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты можно купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. На примере бигмака журнал демонстрирует разрыв между странами.

В России бургер стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в этих странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей.

Журнал также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны (в странах с низким ВВП на душу населения бургеры должны быть дешевле, чем в богатых государствах). При расчете по такой методике рубль также оказывается самой недооцененной валютой — его курс к доллару занижен на 52,1%.

Год назад, в январе 2021-го, рубль тоже стал самой недооцененной валютой в мире. В июльском рейтинге российская валюта поднялась в списке на предпоследнее место, уступив в недооцененности ливанскому фунту. Тогда данные исследования свидетельствовали, что курс рубля занижен на 59,9%.

Согласно последним данным The Economist, из участвующих в исследовании валют только швейцарский франк и норвежская крона переоценены по отношению к доллару — на 20,2% и 10% соответственно. Самыми недооцененными валютами наряду с рублем стали:

  • турецкая лира (67,9%);
  • индонезийская рупия (59,3%);
  • малайзийский ринггит (58,9%);
  • румынский лей (58,5%);
  • украинская гривна (58,1%).

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Комментарии

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ugor
ugor
03.02.2022 12:13
<p>Надо ещё уточнить,что труд в РФ тоже недооценен,если ориентироваться на Биг-Мак...Ещё надо отметить,что в Бургер Кинг есть уже бургеры и по 450 руб!)))</p>
1
nApTu3aH
03.02.2022 15:03
<p>Не слежу за ценами в макдачнице, подозреваю, они просто не подняли еще цены вслед за всей экономикой. Смешной индекс, конечно, давно веселят. Одни прикололись, другие с серьезными лицами из года в год тиражируют.</p>
2
-man-
-man-
03.02.2022 15:14
<p>Это говорит совершенно о другом. Просто в России нет спроса на багмаки.</p>
1

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