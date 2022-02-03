Рубль вновь признали самой недооцененной валютой в мире. Как пишет РБК, ссылаясь на представленный журналом The Economist январский «индекс бигмака», курс рубля занижен на 70%.

«Индекс бигмака» издание рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты можно купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. На примере бигмака журнал демонстрирует разрыв между странами.

В России бургер стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в этих странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей.

Журнал также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны (в странах с низким ВВП на душу населения бургеры должны быть дешевле, чем в богатых государствах). При расчете по такой методике рубль также оказывается самой недооцененной валютой — его курс к доллару занижен на 52,1%.

Год назад, в январе 2021-го, рубль тоже стал самой недооцененной валютой в мире. В июльском рейтинге российская валюта поднялась в списке на предпоследнее место, уступив в недооцененности ливанскому фунту. Тогда данные исследования свидетельствовали, что курс рубля занижен на 59,9%.

Согласно последним данным The Economist, из участвующих в исследовании валют только швейцарский франк и норвежская крона переоценены по отношению к доллару — на 20,2% и 10% соответственно. Самыми недооцененными валютами наряду с рублем стали: