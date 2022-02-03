Международные резервы РФ снизились за неделю на 5,5 млрд долларов после рекорда

Объем международных резервов РФ на 28 января составил 634,1 млрд долларов против исторического максимума в 639,6 млрд по состоянию на 21 января 2022 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель понизился на 5,5 млрд долларов.

Сокращение за неделю на 0,9% произошло «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2021 год международные резервы РФ прибавили порядка 34,853 млрд долларов (после роста на 41,4 млрд в 2020-м) и составили 630,627 млрд.

За 2021 год объем международных резервов России вырос на 34,853 млрд долларов, до 630,627 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021 года), после роста на 41,4 млрд в 2020-м. Величина резервов на 1 января 2022 года — рекордная в истории.

